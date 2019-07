Segundo os dados obtidos num inquérito mensal aos empresários do setor da construção que atuam no mercado da reabilitação urbana, realizado pela AICCOPN, o abrandamento do nível de atividade registado no mês de junho foi acompanhado de uma descida do índice que mede a evolução da carteira de encomendas das empresas neste segmento do mercado.

Após cinco meses de abrandamento do crescimento, a evolução das obras em carteira verificou “uma variação negativa, com o índice a registar uma redução de 2,4% face ao observado em junho de 2018”, apurou o barómetro da AICCOPN.

No que diz respeito à produção contratada em meses, ou seja, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, este indicador fixou-se em 7,7 meses, no mês de junho, o que representa “um ligeiro aumento, em termos homólogos, de 2,2% face aos 7,6 meses estimados em 2018”.

Fundada em 1892, a AICCOPN é uma associação de âmbito nacional que representa cerca de 8.000 empresas do setor da construção civil e obras públicas.