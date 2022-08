“Em termos acumulados, a receita fiscal líquida do subsetor Estado nos primeiros sete meses de 2022 encontra-se 21,6% acima do valor registado no mesmo período de 2021”, refere a informação divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), lembrando que no período homólogo do ano passado estavam ainda em vigor restrições à atividade económica, o que faz com que os períodos não sejam diretamente comparáveis.

O crescimento da receita fiscal nestes primeiros sete meses de 2022 resulta da evolução quer dos impostos diretos (IRS e IRC)), quer dos indiretos.

Por comparação com os primeiros sete meses de 2021, há a registar um aumento da receita de 4.998,9 milhões de euros.