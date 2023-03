As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 3,8% em fevereiro face ao mesmo mês de 2022, acelerando face aos 3,6% do mês anterior e com todas as regiões a apresentarem subidas homólogas, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em fevereiro “todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Região Autónoma da Madeira registado o aumento mais intenso (4,4%)”. Quanto ao valor médio das rendas de habitação por metro quadrado, registou uma variação mensal de 0,5%, abaixo dos 0,6% do mês anterior. As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram o Norte e Lisboa (0,5%), não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram