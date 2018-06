Em conferência de imprensa após o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, ter anunciado a entrada de 50 instituições do setor social no capital da Caixa Económica Montepio Geral, com destaque para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho justificou a razão de esta se tornar acionista por um valor muito mais baixo do que tinha sido falado pela “alteração das circunstâncias” depois da “discussão pública” que este tema provoca.

“A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como entidade responsável que é, não pode ignorar que esta situação gerou uma discussão grande na sociedade portuguesa”, afirmou.

Edmundo Martinho disse ainda que é “importante respeitar que o parlamento adotou como recomendação ao Governo”.

A entrada da SCML no banco Montepio é um tema que já provocou muita polémica, sobretudo perante as informações do início do ano de que a SCML poderia entrar com 200 milhões de euros em troca de uma participação de 10% na CEMG.

O provedor da SCML disse sempre que esse era um valor máximo, que o investimento não estava definido, e em abril falou na possibilidade de ficar com 1% do capital do banco Montepio em troca no máximo de 18 milhões de euros.

Contudo, soube-se esta semana que o montante investido é de 75 mil euros.