Segundo dados hoje divulgados pela Direção-geral dos Assuntos Económicos (DG ECFIN) e Financeiros da Comissão Europeia, em maio, o sentimento económico fixou-se, assim, nos 95,2 pontos na UE e nos 96,5 na zona euro.

Considerando as maiores economias da UE, o sentimento económico recuou em Espanha (-3,0 pontos), na Alemanha (-2,9), na Itália (-2,3) e nos Países Baixos (-1,5), tendo melhorado na Polónia (1,9) e em França (1,5).

Bruxelas indica que a quebra no indicador do sentimento económico se deve, principalmente, a um recuo na confiança dos empresários no setor da indústria, dos serviços e particularmente do comércio de retalho.

De acordo com os dados da DG ECFIN, o indicador das expectativas de emprego também recuou, em maio, 2,2 pontos, para os 96,5, na UE e 2,8 pontos, para os 104,7 na zona euro.