O corte de postos de trabalho é justificado pela necessidade de ajustamento da capacidade de produção do grupo à queda da procura.

“A queda na procura, principalmente nos mercados chinês e alemão, associada a um aumento de pressão da concorrência, reduziu significativamente as encomendas e as receitas do setor da automatização industrial”, referiu o grupo em comunicado.

Segundo a mesma informação, a área de negócio de soluções de transporte de mercadorias poderá também ser afetadas neste processo de redução de postos de trabalho.

A redução do número de trabalhadores na Alemanha deverá ser feita com recurso a saídas voluntárias e não a despedimentos.

Em 2024, o diretor executivo da Siemens, Roland Busch, anunciou que iriam ser feitas reduções de postos de trabalho na casa dos quatro dígitos, tendo hoje a empresa avançado com o número concreto.