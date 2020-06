Por último, o SNMMP referiu ainda o caso da empresa Taldis S.A., já denunciado pela eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias, que teve os seus trabalhadores presos na Bélgica durante quatro meses.

Segundo o sindicato, aqueles trabalhadores foram “abandonados” na Bélgica e viveram no interior de camiões, com dificuldades de acesso a alimentos.

“Estamos muito próximos da escravidão, com a qual não nos podemos conformar”, defende o SNMMP.

Uma vez que não conseguiu reunir-se com a tutela, nem com o Ministério do Trabalho, o sindicato que representa os motoristas de matérias perigosas decidiu convocar uma assembleia-geral de associados, por via digital, no início do próximo mês, em data ainda a anunciar, para decidir quais os próximos passos a dar no sentido de resolver estas questões e formas de luta a adotar.