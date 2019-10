Em declarações aos jornalistas, no Centro de Congressos do Estoril, distrito de Lisboa, onde hoje encerrou o Congresso da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "o que aconteceu da parte da Comissão Europeia era esperável".

"Neste período de transição de governos, o Governo que está a cessar funções enviou - para cumprir, na medida do possível, prazos - aquilo que era possível enviar. Mas, verdadeiramente, a proposta global, total, completa só o próximo Governo pode enviar", referiu.

O chefe de Estado assinalou que "o próximo Governo só é empossado no sábado" e que só quando o Programa do Governo tiver sido apresentado e for discutido no parlamento é que o executivo estará em plenitude de funções.

"Aí está em plenitude de funções para poder apresentar aquilo que apresentará depois, mais tarde, ao parlamento para ser votado, espero que também o mais rápido possível", acrescentou.

Interrogado sobre o 'Brexit', Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que procura interpretar o que se tem passado no Reino Unido "com uma perspetiva sempre de que vai ser possível um acordo, demorando mais tempo, demorando menos tempo, sendo por um percurso direito, sendo por atalhos".