Uma das vantagens deste processo é possibilitar a construção duma representação visual, geográfica e em tempo real, do chamado ecossistema português [termo utilizado no setor para designar tudo aquilo que compõem o empreendedorismo], o que permite uma melhor análise à sua dimensão, dinâmica e impacto económico.

Lançada pela entidade responsável pela promoção do empreendedorismo em Portugal, esta é uma base de dados construída pela comunidade, já que o site permite que cada membro se registe ou atualize a informação a que lhe corresponde. Deste modo, a atualização da informação é mais rápida e fácil e todos são envolvidos no processo.

Um artigo do parceiro

No seguimento da propagação da pandemia do novo coronavírus, muitas empresas tiveram que tomar medidas relativamente à forma como iriam passar a operar. O trabalho remoto passou a ser uma realidade e a organização à distância tornou-se num desafio para muitas empresas do nosso país. Neste contexto, a Startup Portugal une-se ao SAPO24 e ao The Next Big Idea numa parceria em que, através de uma série de artigos, procurará dar o seu contributo para ajudar as empresas, startups e empreendedores neste período desafiante.