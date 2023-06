Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, sete ficaram em alta e nove em baixa.

O índice foi impulsionado, sobretudo, pela subida de 3,43% para 0,22 euros do BCP.

Na véspera da reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), as principais bolsas europeias fecharam no ‘verde’, com Paris a subir 0,57%, Frankfurt 0,52%, Madrid 1,06%, Milão 0,88% e Londres 0,10%.