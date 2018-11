O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural defendeu esta quarta-feira, no parlamento, que a subida do preço do leite pago ao produtor está dependente da internacionalização e da aposta na transformação do produto.

Para Capoulas Santos, que falava aos deputados no âmbito de uma audição parlamentar conjunta com a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, o preço só aumenta “quando tivermos menos leite e mais produtos lácteos”, sublinhando a necessidade de continuar o investimento na transformação do produto. “O Governo tem dado a maior atenção ao setor do leite. Não é o ministério que fixa o preço do leite, é o mercado, mas Portugal não tem o pior preço da Europa”, notou o governante. Capoulas Santos disse ainda que exemplo da atenção dada ao setor é a manutenção das verbas afetas ao POSEI – Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade nas Regiões Ultraperiféricas, no âmbito do orçamento da Política Agrícola Comum (PAC). No entanto, vincou que é necessário que os produtores apostem noutros mercados, como o chinês. “É preciso que os operadores dos Açores se metam nos aviões. É a única maneira de valorizar os preços”, concluiu.