Em declarações ao Expresso, Virgílio Bento, fundador da startup que criou um terapeuta digital que ajuda nos exercícios de reabilitação dos pacientes, refere que desde o início do ano que a SWORD Health tem vindo a angariar investimento. "Não estávamos a considerar captar investimento antes do final deste ano ou início do próximo. Mas em janeiro do ano passado entrámos nos Estados Unidos e a partir de abril ou de maio tivemos um crescimento explosivo", começou por referir.

"Um investidor nosso propôs liderar a próxima ronda e acabámos por tirar partido daquilo a que chamo de ‘rede social dos investidores de capital de risco de Silicon Valley’. Com isso, tive mais 15 investidores de topo a virem ter comigo. Em maio, em duas semanas e meia tínhamos a ‘termsheet’ [termos e condições do investimento] assinada para uma ronda de 85 milhões de dólares", explicou Virgílio Bento. Desde o início do ano, a SWORD Health já angariou 110 milhões de dólares.

Com os 85 milhões agora captados, a empresa pretende crescer, assegurando a sua presença nos EUA. "É o nosso mercado mais importante e parte do investimento é dedicado a assegurar o crescimento exponencial, para o qual tenho que ter recursos", diz o fundador da empresa. Neste sentido, a startup pretende também contratar, nos próximos seis a 12 meses, 200 engenheiros e pessoas para a área de produto em Portugal — e mais 200 pessoas nos EUA.

Mas a expansão da empresa não deverá ficar por aí. "Queremos expandir mais na Europa, na Ásia, na América do Sul e vamos entrar este mês no Canadá", afirmou.

Com tudo isto, o fundador não tem dúvidas quanto ao futuro: a SWORD Health será "provavelmente unicórnio até ao final do ano".