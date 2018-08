"A taxa de desemprego de junho de 2018 situou-se em 6,8%, menos 0,2 pontos percentuais que no mês anterior, menos 0,7 pontos percentuais em relação a três meses antes e menos 2,3 pontos percentuais que no mesmo mês de 2017", refere a estimativa mensal de emprego e desemprego do INE.

"Aquele valor representa uma revisão em alta, de 0,1 pontos percentuais, da estimativa provisória divulgada há um mês", prossegue o INE, adiantando que "desde setembro de 2002 que não era observada uma taxa de desemprego tão baixa".

No que respeita "ao mês precedente, a população desempregada diminuiu 3% (menos 10,9 mil pessoas) e a população empregada aumentou 0,4% (mais 20,3 mil pessoas)", refere o INE.

"A estimativa provisória da taxa de desemprego de julho de 2018 aponta para a manutenção da taxa de desemprego no mesmo valor do mês anterior (6,8%)", acrescenta.

Em junho, a população empregada foi estimada em 4.811,6 mil pessoas, tendo aumentado 0,4% (20,3 mil) em relação ao mês anterior (maio de 2018), 0,7% (32,6 mil) em relação a três meses antes (março de 2018) e 2,8% (132,3 mil) em comparação com igual mês do ano passado.