O Banco de Portugal divulgou um vídeo e um folheto sobre a medida de fixação temporária da prestação de contratos de crédito à habitação própria permanente com taxa de juro variável em que explica:

Quais as condições para aceder à medida;

Qual o valor da prestação fixada;

Quando é reembolsado o capital diferido;

Qual o impacto no custo do crédito.

Esta medida permite fixar, por 24 meses, a prestação dos contratos de crédito para aquisição, construção ou realização de obras em habitação própria permanente.

A “prestação fixa” é calculada com base em 70% do valor da taxa Euribor a 6 meses, acrescido do spread contratual. Em cada mês, o valor a pagar é o mais elevado entre a referida “prestação fixa” e o montante de juros devido ao abrigo das condições contratuais.