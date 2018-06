Contudo, esse investimento ainda não foi formalizado hoje, mas apenas anunciado, sendo que não foi indicado por Tomás Correia qual participação que agora será já alienada e o investimento feito, isto apesar de a administração da Associação Mutualista Montepio Geral ter autorização para alienar até 2% do capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG).

Para já, apenas é público que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entrará com 75 mil euros, como já disse o provedor, Edmundo Martinho, em declarações à TVI, enquanto das outras instituições da economia social de todo o país (nomeadamente misericórdias) não é conhecido o investimento de cada uma no capital do banco Montepio.

Segundo a imprensa, a maior parte das misericórdias poderão investir apenas 1.000 euros, sendo que algumas poderão pôr mais, como a Santa Casa da Misericórdia do Porto, que deverá investir 10.000 euros.

A confirmarem-se estes valores, o investimento para já não deverá ir além dos 150 mil euros, bem abaixo dos 2% de participação que a Associação Mutualista Montepio quer alienar do capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG).

Tendo em conta que o capital social da CEMG são cerca de 2.400 milhões de euros, a alienação de 2% do capital significaria um investimento de 48 milhões de euros, uma vez que cada ação é vendida ao valor nominal de um euro.

“Temos 50 instituições das várias famílias da economia social, mas sabemos que vai crescer porque está aberto a todas as instituições da economia social”, disse hoje Tomás Correia, numa cerimónia em Lisboa, que contou com a presença do presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, do presidente da Associação Portuguesa de Mutualidades, João Marques Pereira, e do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho.