O esclarecimento surge numa nota do ministério liderado por Ana Mendes Godinho, após a conferência de imprensa realizada no final da Concertação Social sobre as medidas do Programa de Estabilização Financeira e Social (PEES), como resposta ao impacto da pandemia de covid-19, onde a questão foi colocada.

“Os trabalhadores que estejam abrangidos pelo ‘lay-off’ normal (do Código do Trabalho) serão também abrangidos pelo pagamento do complemento de estabilização”, tal como os trabalhadores que estão em 'lay-off' simplificado, pode ler-se na nota.

Na conferência de imprensa após a Concertação Social, a ministra Ana Mendes Godinho disse prever que sejam "cerca de 468 mil" os trabalhadores abrangidos pelo complemento extraordinário de estabilização.

Segundo as estatísticas mensais da Segurança Social, em maio estavam no regime de ‘lay-off’ do Código do Trabalho 44.403 trabalhadores, o valor mais alto de sempre. Já no 'lay-off' simplificado - regime criado como resposta à pandemia - estão cerca de 850 mil trabalhadores, de acordo com o ministério.