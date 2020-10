“A partir de hoje […] será possível efetuar transferências imediatas pan-europeias com a mesma facilidade com que se efetuam as transferências imediatas nacionais”, pode ler-se num comunicado divulgado hoje pelo banco central.

Segundo o BdP, a possibilidade hoje anunciada deve-se à “ligação da solução nacional ao TIPS – TARGET Instant Payment Settlement, o sistema disponibilizado pelo Eurosistema para a realização de transferências imediatas a nível pan-europeu”.

“Neste momento de arranque, é possível realizar transferências imediatas de e para 14 prestadores de serviços de pagamento nacionais, que se encontram ligados a cerca de 4000 bancos europeus, em Espanha, Alemanha, França, Itália, Áustria, Letónia e Países Baixos”, de acordo com o Banco de Portugal.

A instituição ressalva ainda que “a adesão ao TIPS é facultativa por parte dos prestadores de serviços de pagamentos, pelo que, numa primeira fase, nem todas as instituições ativas no mercado de serviços de pagamento de retalho nacional e europeu irão disponibilizar esta solução aos seus clientes”.

“Espera-se, no entanto, um gradual aumento de cobertura ao longo dos próximos meses, tanto ao nível das instituições participantes, como dos segmentos e canais em que o serviço é disponibilizado”, de acordo com o BdP.

A instituição liderada por Mário Centeno lembra que “desde 18 de setembro de 2018 que é possível realizar transferências imediatas em Portugal”, através do Sistema de Compensação Interbancária (SICOI), gerido e regulado pelo supervisor bancário.