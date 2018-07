A greve, segundo o pré-aviso publicado hoje na imprensa, vai realizar-se entre as 00:00 do dia 11 de julho e as 23:59 do dia 16 e está decretada para todos os voos, cujas horas de apresentação e/ou etapa/setor ocorram em território nacional.

A paralisação abrange serviços como a “assistência ou qualquer tarefa no solo, que seja ordenada pela empresa, nomeadamente instrução ou outro serviço em que o tripulante preste atividade, as inspeções médicas, no âmbito da medicina do trabalho, situações de deslocação (…) ou qualquer outras ações de formação no solo, deslocações às instalações da empresa desde que expressamente ordenadas por esta com o objetivo do desempenho de atividade integrada na esfera das obrigações laborais”.

Bruno Fialho, da direção do SNPVAC, adiantou à Lusa que a discriminação relativamente aos horários de trabalho é o principal motivo da paralisação.

“Na origem da greve dos tripulantes de cabine da Portugália Airlines está principalmente uma enorme discriminação em relação a outros trabalhadores do grupo TAP. Não estão a ser concedidos os mesmos direitos, as mesmas formas de tratamento”, frisou.