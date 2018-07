O orçamento do Governo acaba no final de setembro, apenas algumas semanas antes das eleições de meio de mandato.

A afirmação de Trump coloca-o em desacordo com membros do seu próprio partido no Congresso, onde muitos republicanos vão travar duras batalhas para a reeleição nas eleições intercalares, a 06 de novembro.

Inquirido sobre condições específicas, o chefe de Estado norte-americano respondeu não ter uma “linha vermelha”.

“Eu dou sempre margem para negociação”, acrescentou.

Estes comentários seguiram-se ao seu inesperado ‘tweet’ da véspera, em que afirmava: “Estou disposto a ‘paralisar’ o Governo se os Democratas não nos derem os votos para a Segurança Fronteiriça, que inclui o Muro!”.

“Tenho de me livrar da Lotaria, Apanha & Liberta etc. e finalmente aplicar um sistema de Imigração assente no MÉRITO!”, escreveu na rede social Twitter.

Trump voltou a esta ideia após uma reunião na Casa Branca, na semana passada, com o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, e o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, em que supostamente acordaram a forma de aprovar o financiamento do Governo no ano orçamental que começa a 01 de outubro.