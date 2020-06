Ainda sugerida pela confederação é a criação de uma linha de apoio ao financiamento de investimento em aquisição de bens, serviços e produtos para segurança sanitária das instalações, assim como a implementação de um programa de pagamentos do Estado às empresas e de agilização de reembolsos.

Já em matéria laboral, a CTP defende o alargamento da isenção temporária do pagamento das contribuições à Segurança Social a cargo da entidade empregadora, relativamente aos trabalhadores abrangidos e aos membros dos órgãos estatutários, ao mês seguinte ao da retoma da atividade.

A reposição do regime de banco de horas individuais pelo período da retoma do mercado, não inferior a um ano; a simplificação e promoção dos regimes de horário concentrado e de teletrabalho e a discussão da política de rendimentos em sede de Comissão Permanente de Concertação Social com vista à revisão das metas da Retribuição Mínima Mensal Garantida são outras propostas avançadas no plano de retoma.

Igualmente apontadas como necessárias a nível laboral são medidas como a suspensão temporária da norma que impede que as renovações tenham duração superior à inicial e alargamento do período experimental, a implementação da medida de apoio às ações de formação e a revisão dos critérios da medida Converte+, “adequando-a à realidade presente”.

No total, são 99 as medidas reclamadas pela confederação, 24 das quais transversais a toda a atividade turística e 75 divididas pelos diferentes ramos de atividade, desde o alojamento ao imobiliário turístico, golfe, restauração, aviação, ‘rent-a-car’, distribuição, animação turística, eventos e congressos, espetáculos, jogo e promoção turística.

As propostas avançadas preveem um conjunto de medidas globais e específicas para os vários ramos de atividade e sobre várias matérias, desde as questões sanitárias, passando pela mobilidade e acessibilidade, promoção turística, apoio às empresas e o tema laboral.

Partindo do princípio de que a ”retoma só será realizada de forma adequada e eficaz com o envolvimento das várias entidades públicas e privadas e as estruturas associativas”, a CTP considera “essencial a construção de uma parceria que contribua para elevar rapidamente o turismo” e cujos objetivos centrais sejam “assegurar a segurança sanitária no destino e ganhar a confiança dos mercados”.

No âmbito sanitário, a confederação propõe a produção de orientações de segurança sanitária específicas para o turismo, a elaboração e divulgação do “itinerário sanitário do visitante” (‘end-to-end safe customer journey’), o alargamento do selo ‘Clean & Safe’ a toda a cadeia de valor do turismo e a sua divulgação no mercado interno e nos mercados do Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Holanda e Bélgica.

No que respeita à mobilidade e acessibilidades, a CTP sugere o lançamento de um programa de incentivos à operação aérea comercial (companhias nacionais e companhias de baixo custo), a definição de um modelo de governança que assegure a viabilidade financeira e operacional da TAP e garanta o Aeroporto Humberto Delgado como ‘hub’ internacional, assim como a construção do aeroporto do Montijo.

A promoção turística é outra das vertentes focadas no documento apresentado ao Governo, defendendo-se o reforço das verbas afetas à mesma, o lançamento de uma campanha de turismo interno e uma campanha ‘online’ específica para os mercados europeus.

No Plano de Retoma para o Turismo Português a CTP aponta ainda como “fundamental o empenho do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia”, referindo que “a criação de uma linha específica de apoio ao desenvolvimento do turismo, com dotação própria e dedicada, é um dos instrumentos necessários para que o turismo possa dar o seu contributo à coesão territorial e social europeia”.

Para a confederação, “a retoma exigirá, necessariamente, apoios da Estado e da União Europeia, por um período prolongado e com instrumentos ágeis, adequados à natureza do ciclo de exploração e financeiro das empresas turísticas”.

