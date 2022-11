O Governo polaco assumiu o controlo da participação da Gazprom na empresa EuRoPol Gaz, que gere o troço polaco do gasoduto Yamal, para "garantir a segurança das infraestruturas críticas" do país, anunciou hoje o Ministério do Desenvolvimento, em comunicado.

Esta medida, tomada a pedido da Agência Nacional de Segurança (ABW) é "necessária para o bom funcionamento da EuRoPol Gaz, nomeadamente para evitar a paralisação desta empresa e para garantir a segurança das infraestruturas críticas de transporte de gás", justificou o ministro do Desenvolvimento, Waldemar Buda, no comunicado, citado pela agência France-Presse (AFP). A Gazprom controlava 48% daquela empresa, contra 52% do Estado polaco. A decisão, lê-se ainda, "serve para melhorar a segurança energética e económica da Polónia, especialmente agora que é preciso lidar com a agressão da Rússia na Ucrânia e as ações de Putin, destinadas a desestabilizar a situação na Europa". O gasoduto Yamal-Europa, inaugurado em 1994, liga a cidade de Torjok, no centro da Rússia, via Polónia, à Alemanha, por mais de 2.000 quilómetros. Antes da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro, aquele gasoduto era um dos principais vetores do fornecimento de gás proveniente da Rússia à Europa. No final de abril, a Gazprom suspendeu completamente as entregas de gás para a Polónia.