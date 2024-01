As vendas da Jerónimo Martins cresceram, no ano passado, 20,6%, para 30,6 mil milhões de euros, indicou hoje o grupo, que detém o Pingo Doce, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"As vendas do grupo cresceram 20,6% (+18,1% a taxas de câmbio constantes), atingindo os 30,6 mil milhões de euros", indicou o grupo, na mesma nota, que deu conta dos dados preliminares de vendas referentes ao ano passado. Quanto ao quarto trimestre de 2023, "as vendas aumentaram 16,7% (+9,9% a taxas de câmbio constantes) para 8,2 mil milhões de euros", indicou.