As vendas no comércio a retalho aumentaram 0,7% em fevereiro deste ano, contra uma subida de 0,2% em janeiro, enquanto no comércio por grosso verificou-se uma queda de 0,3% em fevereiro quando em janeiro o recuou foi de -1,6%, adianta o INE.

O instituto de estatística refere ainda que as vendas por grosso (incluindo agentes), mas sem veículos automóveis e motociclos, passaram de uma queda de 1,6% em janeiro para uma contração inferior de menos 0,3% no mês em análise.

Além disso, realça que as vendas no comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos acelerou 3,2 p.p., para uma subida de de 4,2% no mês de fevereiro deste ano.

Quanto ao comércio a retalho, sem veículos automóveis e motociclos, apresentou um crescimento de 0,7%, superior em 0,5 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior, adianta o INE.

Já os agrupamentos produtos alimentares e produtos não alimentares apresentaram “andamentos no mesmo sentido”, ao acelerar em 0,9 p.p., para uma subida homóloga de 2,2% no caso dos produtos alimentares, enquanto os produtos não alimentares apresentaram uma queda de 0,3%, em fevereiro, menos negativa em 0,2 p.p. que a observada no mês anterior, prossegue.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram aumentos homólogos de 2,1%, 7,9% e 2% em fevereiro, respetivamente, contra subidas de 2,1%, 8,2% e 2,1% no mês precedente, pela mesma ordem, lê-se também no comunicado.