Quanto aos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio, apresentaram em janeiro aumentos homólogos de 2,3%, 8,0% e 2,0%, respetivamente.

O aumento homólogo do Índice de Volume de Negócios no comércio em janeiro segue-se à quebra de 0,4% registada em dezembro de 2023, mês em que as vendas no comércio a retalho tinham registado uma variação positiva de 0,7% e as do comércio por grosso tinham recuado 4,3%.

Já o emprego, remunerações e horas trabalhadas tinham registado em dezembro variações homólogas de 2,1%, 8,4% e 0,6%, pela mesma ordem.

De acordo com o INE, em janeiro todas as secções do comércio registaram taxas de variação positivas, sendo que o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos desacelerou 10,1 pontos percentuais, para uma variação de 1,4%.

No comércio a retalho, os agrupamentos ‘produtos alimentares e produtos não alimentares’ apresentaram “andamentos inversos”, com os primeiros a acelerarem 1,5 pontos percentuais, para uma variação homóloga de 1,5%, e os segundos a abrandarem 1,0 ponto percentual, para uma variação de 0,1%.

Em termos nominais, a taxa de variação homóloga do índice total no comércio situou-se em 0,4% em janeiro (0,3% no período precedente), enquanto a variação mensal foi de -1,3%.

No que se refere aos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, apresentaram uma taxa de variação mensal de -1,2%, -16,3% e 4,0%, respetivamente.