A Direct TV é também uma plataforma importante para a transmissão de canais televisivos estatais muito criticados pela oposição, que considera serem meros instrumentos de propaganda.

A Direct TV serve ainda para difundir o canal Globovision, uma rede de canais televisivos privada que é propriedade de um empresário muito próximo de Nicolas Maduro e que está a ser investigado nos Estados Unidos por suspeita de desenvolver operações de lavagem de dinheiro.

Embora a AT&T não ganhe dinheiro com as suas operações venezuelanas, há vários anos, a empresa foi relutante em encerrar as suas operações naquele país sul americano, por causa da sua participação de mercado, de 44%, e o seu compromisso com um centro de transmissões por satélite, a partir do qual a Direct TV transmite cerca de um terço da sua programação para várias partes da América do Sul.