Raul Martins sublinhou a importância do debate em torno das perspetivas de um setor que "tem ciclos de expansão e contração, estádios de maturação, concorrência e afirmação de modas, tendências e destinos”.

"Os anos mais recentes em Portugal foram os do ciclo de expansão. Que sinais há no horizonte? Continuaremos a crescer? Como, onde, em que mercados e em que segmentos? Que indicadores temos hoje que nos permitem antecipar o que será o amanhã?", questionou.

O congresso começa hoje pelas 19:00, com uma mostra de produtos regionais.

Os dias de quinta e sexta-feira serão dedicados a debater temas como "Crescer a Norte", "A Convergência Ibérica", "O Investimento Hoteleiro em Portugal" e "A Transformação da Indústria da Aviação".

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, vai estar presente na quinta-feira. Já na sexta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, estará no encerramento do congresso.

Sobre o tema do segundo painel “Convergência Ibérica. As oportunidades de Portugal em Espanha – Como seduzir Espanha?”, a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, disse, também em 15 de outubro, em Lisboa, que se quer tentar perceber se é possível captar espanhóis com mais poder de compra.

A responsável da AHP lembrou que o mercado espanhol é o segundo em termos emissor de turistas, mas é o terceiro mercado em termos de receitas.