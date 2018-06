“Se nós já estamos com valores a nível do desemprego semelhantes aos que tínhamos em 2002, do ponto de vista do emprego temos valores que tínhamos em 2010, ou seja, estamos ainda longe de atingir o valor que tínhamos antes da crise, o que quer dizer que há muito trabalho a fazer”, considerou o governante, em declarações à agência Lusa.

No dia em que o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que a taxa de desemprego desceu para 7,2% em abril, atingindo o valor mais baixo desde novembro de 2002, Vieira da Silva sublinhou que os “sinais são todos positivos quer do lado do emprego, quer do lado da segurança social”, e que vão no sentido de “forte dinamismo”, que se espera que “continue a acentuar-se”.

À Lusa, o ministro acrescentou a “tendência muito positiva, que se vem registando no mercado de trabalho”, com os números do INE e do Instituto de Emprego e Formação Profissional a mostrarem a “mudança muito profunda que se verificou nos últimos anos”.

O governante referiu que “desde finais de 2015, princípios de 2016” há cerca de 290 mil empregos criados a mais do que aqueles que existiam, pelo que a “criação de emprego foi ainda mais significativa”.