A consultora imobiliária Remax concluiu o terceiro trimestre do ano com um volume de negócios de 1.870 milhões de euros, mais 29,7% do que no mesmo período do ano passado, referiu a empresa.

A empresa, que não divulgou o volume de faturação, registou um aumento de 15,9% no volume de transações. O mês de setembro foi, de acordo com a imobiliária, “o melhor do ano até ao momento”. Os portugueses foram os principais compradores ou arrendatários durante o período, representando 78,2%, seguindo-se cidadãos de nacionalidade brasileira (7,0%), angolana (1,8%) e norte-americana (1,2%). Lisboa representou 10,4%, seguindo-se Sintra (5,6%), Cascais (3,2%) e Oeiras (3,0%).