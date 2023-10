Von der Leyen fez o anúncio durante uma reunião em Tirana com líderes dos Balcãs Ocidentais dedicada à integração na União Europeia (UE) e salientou que a verba inclui incentivos às reformas que estes terão de fazer para modernizar economias e empresas.

A líder do executivo europeu apresentou um plano de investimento que inclui dois mil milhões em subsídios e quatro mil milhões em empréstimos para impulsionar a participação destes países nas estruturas económicas do bloco, um passo prévio à sua eventual entrada na UE.

Em 1 de julho de 2013, a Croácia tornou-se o primeiro dos sete países a aderir à UE e a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro, a Macedónia do Norte e a Sérvia têm oficialmente o estatuto de países candidatos.

Foram iniciadas negociações e abertos capítulos de adesão com o Montenegro e a Sérvia, as negociações com a Albânia e a Macedónia do Norte foram iniciadas em julho de 2022 e o Kosovo apresentou a sua candidatura à adesão em dezembro de 2022.