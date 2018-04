A queda mais forte de todas foi a do tecnológico, que recuou 2,74%, para as 6.870,12 unidades, mas chegou a estar a perder 10,3%, em relação ao seu máximo estabelecido em 12 de março.

A Facebook, que já caiu fortemente nas duas últimas semanas, tornou a perder hoje 2,75%.

A Amazon, por seu lado, desvalorizou hoje 5,21%.

Além das ameaças sobre o setor tecnológico, o grupo de distribuição voltou a ser atacado por Donald Trump que, em várias mensagens divulgadas na rede social Twitter, no sábado e hoje, criticou as suas práticas fiscais e o seu uso do serviço postal dos EUA.

O fabricante de ‘chips’ Intel, por sua vez, cedeu 6,07%, no seguimento de informações divulgadas pela comunicação social que dão conta da vontade da Apple desenvolver os seus próprios ‘chips’.

Outra empresa na linha de mira é a construtora de automóveis elétricos Tesla que, depois de ter perdido mais de 25% desde o seu máximo, estabelecido em fevereiro, caiu hoje mais 5,13%.

Perante a derrocada de todos estas ações que, por norma, exibiram desempenhos superiores aos do resto do mercado, “está-se claramente em vias de rever as valorizações do conjunto do mercado”, na expectativa da próxima época de divulgação de resultados empresariais, observou J. J. Kinahan, da TD Ameritrade.

Os investidores foram também afetados pelas ameaças que pesam sobre as trocas comerciais.

O anúncio feito hoje pela China da imposição de novas taxas sobre 128 produtos provenientes dos EUA, uma represália subsequente às taxas alfandegárias impostas por Trump sobre as importações de aço e alumínio, alimentou o receio de um conflito comercial aberto entre os dois gigantes económicos mundiais.

Os investidores foram ainda perturbados por uma nova salva de mensagens de Trump contra o México, que, acusou, “não faz nada” para impedir os emigrantes da América Central de passarem as suas fronteiras.

No domingo, numa mensagem divulgada na Twitter, Trump ameaçou suspender o acordo comercial entre os EUA, o Canadá e o México, que se encontra em fase de renegociação.