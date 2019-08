Em 2018 foram as apps Via Verde mobility digital ecosystem e Body Interact que representaram Portugal na final mundial. Em 2017, foram também vencedores outros dois projetos portugueses: a SnapCity e a Citypoints Cascais, também eleita como um dos Global Champions do World Summit Awards.

Promovido pelas Nações Unidas, o WSA é um concurso anual que promove a inovação digital local com impacto global na sociedade, combinando um conjunto de eventos com uma rede global de empreendedores, peritos, mentores, líderes de governo, académicos e sociedade civil.

Já foram feitos investimentos em áreas de projeto tão diversificadas como do fotovoltaico ao turismo sustentável, da mobilidade elétrica à moda sustentável das comunidades de talento rurais à indústria do mar.

