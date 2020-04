Ainda não sabemos até que ponto e durante quanto tempo, mas uma coisa é certa: esta pandemia irá mudar a sociedade e a forma como interagimos enquanto espécie. Mesmo depois de o vírus deixar de ser um problema, seja porque já alcançamos uma vacina ou temos imunidade, muitas serão as marcas deixadas por esta pandemia que irão reflectir-se em vários aspectos do nosso quotidiano. Deixo algumas previsões para um mundo pós-covid:

Tele-trabalho – muita gente percebeu que afinal até dá para trabalhar em casa sem perder produtividade e que sai mais barato do que ter de gastar dinheiro em transportes, combustível e parques de estacionamento, para não falar que almoçar em casa é mais barato também. Muita gente preferirá continuar a trabalhar em casa por vários motivos: tempo poupado no trânsito; poder estar no Facebook ou Pornhub à vontade sem ninguém ver; não ter de aturar colegas chatos.

Máscara – tanto que gozámos com alguns asiáticos por usarem máscara feitos tolos na rua e mal sabíamos que iria fazer parte também da nossa cultura. Prevejo que muito tempo depois da pandemia passar, ficará o hábito de usar máscara por grande parte da população, especialmente em transportes públicos e espaços fechados com grande concentração de pessoas. Pessoas utilizarão mais máscara do que preservativo.

Transportes públicos – com o aumento do tele-trabalho haverá menos carros nas cidades o que fará com que os transportes públicos funcionem melhor e deixem de estar tão cheios. Temo que não deixe de haver pessoas a ouvir música sem auscultadores porque para essa epidemia nunca haverá vacina porque nem toda a gente cria anti-corpos contra a falta de bom senso.

Restaurantes – não sabemos ainda como sobreviverá a restauração a este período, mas tudo aponta para que possam reabrir em breve com um terço da lotação. O que vai acontecer é que o público se vai habituar a isso e a não ter de ficar sentado mesmo colado à mesa de desconhecidos e perder toda a privacidade do que era suposto ser um jantar romântico. Quando os restaurantes voltarem a ter a lotação total, os clientes vão estranhar e refilar do barulho e falta de espaço.