A Tininha anunciou o seu regresso para a TVI, para espanto do país. Parece que foi ontem que fez um discurso melodramático nos Globos de Ouro, com a Nossa Senhora estampada no blazer, ou que não descartou a hipótese de convidar o Ventura para o seu programa, ou que perguntou ao médico do programa porque é que a covid só infectava chineses, ou que piscou o olho a uma possível candidatura a Presidente da República. Bons tempos. A verdade é que nem precisa de ser eleita para PR, quando já é inequivocamente a Rainha de Portugal. Volta então para mandar na TVI, e acalmou os fãs com uma declaração em que esbanja humildade, dizendo que olhou para lá e percebeu que fazia falta. Ainda sabe o lugar das estacas se um dia tiver de volta à feira, mas agora que comprou parte da TVI, a seguir compra a própria feira e depois Portugal inteiro, para nos transformar a todos num enorme programa da manhã.

O outro badalado regresso foi o do Messias do futebol, o do Ferrari, o melhor treinador português de todo o sempre de todos os desportos, Jorge Jesus. Entre benfiquistas pouco alegres com a notícia, e uma batalhão de adeptos do Flamengo que nas redes sociais ameaçam vir a Portugal destruir o Estádio da Luz, a verdade é que vamos voltar a ter todas as semanas conferências de imprensa com o Jesus. E sabemos o quanto o país ganha com isso, principalmente numa altura em que precisamos de alegria.