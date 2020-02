O Benfica sugeriu neste Domingo que fossem nomeados árbitros estrangeiros para os seus jogos e para os do FC Porto. Luís Filipe Vieira veio ontem reforçar esta ideia de ter árbitros de fora. Em princípio, isto é a chamada projecção freudiana. Um mecanismo de defesa que leva a que as pessoas vejam nas outras os defeitos que, na verdade, são elas a ter. Luís Filipe Vieira esqueceu-se de ir contratar jogadores ao estrangeiro em Janeiro - agora quer que alguém vá contratar árbitros.

Árbitros estrangeiros parece-me uma solução altamente falível. Vieira diz que os árbitros estrangeiros não estão conotados com o Benfica ou com o Porto. É possível, mas não é certo. Os árbitros têm tempo livre para jogos de simulação de futebol. Quem nos garante que, a jogar online, não apanharam um cabaz de um puto de 11 anos da Nazaré que estava a jogar com o Benfica? Quem nos garante que não foram despedidos do FC Porto a jogar FM em 2006? Não sabemos.

Esta ideia de que os árbitros estrangeiros não poderiam ser condicionados ignora que vivemos num mundo global. Tenho a certeza de que pouco mudaria. Seria apenas uma questão de tempo até lermos as notícias: “Adepto do Benfica Agride Árbitro Londrino Com Uma Cabeçada no Harrod’s”; “Adeptos do Porto Seguem Árbitro Dinamarquês Até À Sua Habitação nas Ilhas Faroé” e “Talho Halal de Árbitro Turco Vandalizado em Istambul por Adeptos do Sporting”.