As pessoas que partilham profissão puseram de lado tudo aquilo que, eventualmente, as afasta em nome da sobrevivência das artes e espetáculos, mais especificamente, da música, área que conheço melhor e que acompanho mais de perto.

Felizmente, os valores humanos não se encontram só na parte mais visível e tão importante das áreas diretamente associadas à saúde, mas também noutras áreas que nos envolvem a todos, seres humanos, cada um com a sua função.

E é de humanidade que se trata este momento.

Desde dia 12 de março que a minha principal função tem sido a de acalmar, tranquilizar e apoiar as pessoas que me são mais próximas, os meus clientes que, felizmente, em muitos casos, já posso chamar de amigos, os meus parceiros e também colegas.

Dizem-me que sou naturalmente programada para momentos fortes de crise. É possível.

A verdade é que toda a vida fui preparada para arregaçar as mangas, chegar-me à frente, procurar soluções e amparar as pessoas. Tudo isso se torna muito mais útil e necessário nestes momentos.

Sinto que estamos a viver em sociedade, as cinco fases do luto (termo que se utiliza em psicologia):

* Negação - “Isto não é nada e passa como qualquer outra gripe”;

* Raiva - “Mas como assim vou ter de ficar em casa? E os miúdos agora também não vão à escola? E quem paga tudo isto?”;

* Negociação - “Tem de haver uma alternativa a ficar em casa? E se for só jantar com os amigos mais próximos?”

* Depressão - “O mundo vai acabar e eu não tenho alternativa. Não tenho força nem vontade de fazer nada”.

* Aceitação - “Perante este novo cenário e circunstâncias, como posso ser útil e viver este momento da melhor forma?”

Esta é apenas uma analogia minha sem qualquer fundamento científico mas é assim que tenho sentido a vida à minha volta. Da mesma forma que sinto que estou programada para, rapidamente, passar para a fase da aceitação.

Aceitar os factos, neste caso assustadores e desesperantes, e partir rapidamente para as soluções possíveis mas com a tranquilidade que a situação requer. E com o espírito de colaboração e respeito que também é exigido.

Não é possível cada um de nós controlar o vírus e/ou possível infeção.

Não é possível cada um de nós prever ou antecipar tudo aquilo que vai acontecer.

Não é possível haver soluções imediatas para todas as questões que nos preocupam e “atacam” neste momento.

Também já não é possível negar tudo o que está a acontecer à nossa volta.

Antes de mais, é possível e obrigatório cumprir as indicações oficiais. Por nós e pelos outros.

E é possível ter calma, tranquilidade, paciência e confiar naqueles que nos rodeiam, seja a um nível mais próximo e privado ou a um nível mais global. São os seres humanos que temos a desempenhar cada função. Sendo que cada um de nós também tem a sua e deve desempenhá-la com brio.

Para tentar manter esta calma é preciso ter noção de que ninguém precisa de saber, neste momento, se haverá um novo surto em outubro ou não. São estudos que deveriam ser partilhados com quem pode e tem de atuar sobre isso mas não com as pessoas que ainda estão a digerir o facto de terem de ficar em casa até fim de abril.

Para tentar manter esta calma não precisamos de saber o que vai acontecer em junho, julho, agosto com os festivais de verão, as férias, os eventos agendados. Antecipar é problemático e causa ansiedade e pânico. Temos de dar espaço a quem gere esses assuntos para reunir informação, tomar decisões ponderadas e poder atuar da melhor forma de acordo com o que as circunstâncias dessa altura permitirem.

Para tentar manter esta calma temos de acreditar nos grupos de trabalho que lutam todos os dias para que os palcos voltem a receber espetáculos, os bastidores voltem a estar repletos de gente e toda a indústria volte a operar.

E para tentar manter esta calma, temos de acreditar em nós e na diferença que podemos fazer todos os dias por nos envolvermos com as coisas, dando a cara e arregaçando as mangas quando realmente interessa, quando podemos fazer a diferença e inspirar a mudança num tempo que também permite reflexão.

De um dia para o outro tudo mudou. E temos de nos adaptar. Mas se colocarmos de lado o individualismo e mundo egocêntrico em que vivemos nos últimos tempos, muito provavelmente seremos surpreendidos com soluções vindas dos sítios mais inusitados.