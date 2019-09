O que está em causa é a terra onde vivem 11 mil (do total de 600 mil) colonos israelitas e uns 65 mil palestinianos, estes na cidade bíblica de Jericó e nos arredores junto ao Mar Morto que têm o melhor e mais decisivo solo agrícola da Cisjordânia.

É um facto que Israel já ocupa aquele território, que é um oásis da natureza, mas onde os movimentos são controlados e barrados aos palestinianos por patrulhas militares. É uma terra fértil que representa um terço da Cisjordânia. A tomada por Israel da soberania sobre esta porção do Vale do Jordão é ilegal face ao direito internacional, e modificaria a equação israelo-palestiniana: bloquearia de uma vez por todas a solução de dois estados (Israel e Palestina), já tão longínqua na conjuntura de agora.

Mas a ilegalidade dessa ocupação é coisa menor no discurso do candidato Netanyahu, perante a necessidade que sente de um golpe com efeitos eleitorais. Precisa do máximo de votos dos colonos. Acresce que, por um lado, ele tem e exibe o apoio incondicional de Donald Trump, por outro, a Palestina, embora continue a ser tema sensível no mundo árabe, deixou de estar no topo das prioridades dos líderes regionais, mais preocupados em controlar as tensões internas e, no caso da Arábia Saudita, com atenções principais voltadas para o Irão, alvo partilhado com o governo de Netanyahu em Israel.

A continuidade de Netanyahu na chefia do governo nunca esteve tão incerta. Ele está nas sondagens ombro a ombro com uma figura que só neste último ano apareceu na política: Benny Gantz, general retirado, ex-chefe do Estado-Maior do poderoso exército de Israel. É um homem que fez todas as guerras israelitas das últimas décadas. Tem portanto credenciais entre os tantos que só concebem a possibilidade de lideranças políticas robustas nos temas militares e de segurança. Gantz encabeça uma coligação, designada Azul e Branco, que agrega grupos políticos do centro-direita com o qual se identifica a atual maioria social em Israel.

O exército é em Israel a instituição mais prestigiada. Isso explica que muitos comandantes militares transitem para a política, como foi o caso de Isaac Rabin e Ehud Barak. Agora, Gantz, figura com imponente estatura física, é candidato com uma biografia onde tudo tem a ver com a carreira militar, até o cargo de conselheiro militar na embaixada israelita em Washington.