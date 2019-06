Na verdade, os assuntos sobrepõem-se, tão depressa quanto o dedo o faz rolando as redes sociais ou o site noticioso num qualquer telemóvel. Seria interessante que, mais do que o clique, importasse o tempo que cada pessoa fica numa notícia. Como se uma prova de natação não valesse pela quantidade de metros que se nadam à superfície, mas sim pela quantidade de metros a que se vai de profundidade.

No mundo de hoje, temos este problema. Vê-se tudo, sabe-se de tudo, mas a nada se vai em profundidade. É fácil enganarem-nos.

Alguns dias depois da indignação coletiva sobre o caso do navio Iuventa que envolve um voluntário português – Miguel Duarte – o assunto vai desaparecendo, vai espumando pela areia, como se de uma pequena onda se tivesse tratado.

Há bem poucos dias, assinalou-se o Dia Mundial do Refugiado. Já pouco se fala disso. Os números atuais de pessoas nesta condição são alarmantes. Nunca como hoje houve tantas pessoas a serem forçadas a deslocar-se e a abandonar as suas casas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados conta mais de 70 milhões e alerta para os números provavelmente inferiores à realidade no caso da crise venezuelana.

Se as nossas lideranças políticas não agirem e as nossas empresas e explorações agrícolas não se conseguirem adaptar, em breve, o número de pessoas refugiadas pode aumentar. Portugal não ficará de fora. Somos, de facto, vulneráveis às alterações climáticas, não só em zonas costeiras, como também no interior, onde uma extensa agricultura depende do acesso à água.

Não há dúvida de que a proteção do ambiente e do clima não se consegue só com um país. É certo e sabido que não é um assunto interno e que os negócios estrangeiros e a diplomacia portuguesa têm de ser chamados a este jogo. António Guterres, o nosso maior diplomata, já está nessa liderança. Juntemo-nos a ele.

Portugal pode liderar, sobretudo pelo exemplo, pela exigência na advocacia política mundial a favor dos refugiados e pode mostrar a toda a Europa as falácias que se dizem sobre estas pessoas numa condição de fragilidade que nunca quiseram ter.

Em primeiro lugar, a de que eles não nos estão a invadir. A Europa não é sequer a região do mundo com mais refugiados. A razão é muito prática. Quando alguém foge de uma guerra ou da miséria no seu país, vai para o local seguro mais próximo. Por maioria de razão, a maior parte dos refugiados vai para um país que faça fronteira com o seu. Geralmente, a fronteira mais próxima até.