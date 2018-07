Esta votação no congresso do Partido Popular também vale para Mariano Rajoy como a aprovação de uma segunda moção de censura: depois de ter sido derrotado no parlamento pela maioria formada pelas esquerdas e pelos nacionalistas da Catalunha e do País Basco, agora o líder dos últimos sete anos de governo em Espanha também vê as suas linhas derrotadas no partido que dirigiu.

Com a eleição de Casado, o PP vira-se ainda mais para a direita, como fica evidente nas propostas políticas e sociais. Linhas mestras: defesa da família e da tradição na escola, recusa da eutanásia e do aborto livre, reservas sobre as políticas de género, para além de combate total aos independentismos e às esquerdas. Quer alterar o Código Penal para combater o independentismo. É o retorno às origens mais conservadoras do PP, no trilho antes marcado por Aznar, mas de que Rajoy se distanciou nas políticas sociais.

Casado assume-se como a voz da direita espanhola. Convidou os militantes a livrarem-se de complexos e a largarem a casaca do politicamente correto.

O novo líder tem uma vantagem essencial: não se conhecem histórias de corrupção envolvendo gente da equipa. Gente com esse mau cadastro, no topo do aparelho partidário do PP e do Estado espanhol, tem grande influência na queda brusca de Rajoy.