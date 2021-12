Na Acreditar e na comunidade do cancro pediátrico e juvenil é sempre um tempo difícil.

Por um lado, queremos muito celebrar com todos. Por outro, temos a certeza muito pesada de que para alguns não haverá festas, ou porque falta alguém fundamental para que se festeje, ou porque há alguém da nossa casa que está muito doente e não consegue festejar.

Para os primeiros, só podemos desejar que um dia encontrem a tranquilidade possível e ajudá-los nesse caminho, sempre que para eles isso faça sentido. Para os últimos, que este Natal passe bem depressa e que o próximo seja de verdadeira festa. Nós, na Acreditar, continuaremos muito disponíveis para apoiar em todo o tempo que medeia este e o próximo Natal.

Ajudar é continuar a Acreditar. Este Natal, apoie as crianças com cancro

Em Portugal, cerca de 400 famílias por ano ouvem as palavras que ninguém quer ouvir: "O seu filho tem cancro". Há 27 anos que a Acreditar apoia estas famílias e precisa de apoio para continuar a fazê-lo.

Este trabalho desenvolve-se em quatro núcleos regionais: Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal. Aqui, a Acreditar desdobra-se nos planos emocional, logístico, social, entre outros.

Paralelamente, dá voz na defesa dos direitos das crianças e jovens com cancro e suas famílias. Recentemente, foi graças a uma iniciativa sua que o Parlamento avançou com o alargamento do luto parental de cinco para 20 dias.

A promoção de mais investigação em oncologia pediátrica é uma das preocupações a que a Acreditar mais recentemente se dedica.

É possível apoiar a Acreditar de várias formas, saiba como aqui.

Com apenas 5,00€ pode financiar a aquisição de 25 máscaras para crianças em tratamento oncológico. Com 20,00€ contribui para uma Bolsa de Estudo de um jovem com cancro a frequentar o 2.º ciclo e com 35,00€ pode financiar uma sessão de apoio psicológico a um dos membros da família.

Este Natal, ajudar é continuar a Acreditar.