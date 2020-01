Parece que, infelizmente, já não vamos assistir a uma guerra mundial com potencial nuclear. Depois da morte de Soleimani e da retaliação iraniana, Trump veio meter água na fervura dizendo que não quer usar o seu grande armamento fálico e que prefere aplicar enormes sanções. Que desilusão! Isto é como estarmos prestes a praticar o coito e chegarem os pais a casa. Pior se forem os pais da outra pessoa e nós formos babysitters. Lá está outro problema de não haver guerra a sério: há quem se vá ofender por esta piada, pois se houvesse guerra iríamos todos morrer e ninguém estava preocupado. Agora assim, com um mundo tão perfeito e idílico, as pessoas tendem a procurar motivos para ficarem indignadas.

Estava tudo à espera que Trump viesse dizer algo que começasse a terceira guerra mundial, como perguntar onde se come a melhor francesinha no Porto, algo que espoletaria logo uma guerra na cidade que rapidamente alastraria a Braga, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Vila Real e daí até à China e Rússia era um tirinho. Mas não, Trump fez-nos a desfeita de, pelo menos, adiar a guerra militar com o Irão. Primeiro, é uma desfeita para as baratas que já estavam todas entusiasmadas a pensar que iam ter o planeta só para elas. Segundo, um holocausto nuclear também dava algum jeito aos seres humanos, pelo menos a mim e antes de Maio, mês em que tenho de levar o carro à inspecção e pagar impostos.

Os Estados Unidos não devem mesmo querer guerra, o que é estranho porque é um povo que aprecia bastante a guerra. Se guerra emagrecesse, os americanos não eram tão gordos. Por falar nisso, o Irão deve estar a sentir-se com fraca autoestima depois de levar esta nega de Trump: "Tipo, vocês no Iraque até inventaram cenas para entrarem lá dentro e eu que te dei todos os sinais de interesse vocês não querem vir cá? É porque estou gorda? O que é que o petróleo do Saddam tinha que o meu não tem?” Talvez o Trump esteja apenas a fazer-se de difícil para o Irão enviar qualquer coisa mais picante, esperemos que sim.