Pense neste cenário: quando está a falar com alguém, especialmente um desconhecido, a conversa precisa de fluir facilmente, não é verdade? E qual é a via mais fácil? A concordância, claro. Ao começar a frase com "aposto que é um pouco como eu", está a começar a criar um terreno comum e a estabelecer uma ligação saudável e amigável com a outra pessoa.

É como se estivesse a dizer: "Eu compreendo-te. Eu identifico-me totalmente contigo e sei o que estás a pensar. Somos muito parecidos.". E isso representa, sem dúvida, a chave para a proximidade e persuasão.

Ao utilizar esta combinação de palavras, podemos obter uma concordância rápida e fácil, mesmo em tópicos potencialmente controversos.

Vejamos estes dois exemplos:

Imagine que está a tentar convencer alguém a participar num projeto que exige tempo e dedicação. Comece a conversa desta forma:

- "Aposto que é um pouco como eu: gosta de trabalhar arduamente no presente, sabendo que terá a sua compensação no futuro.".

Ao usar esta frase, está a criar uma relação amigável com a outra pessoa. Basicamente, está a querer dizer: "Eu sei que valorizas o trabalho árduo e a recompensa futura. Eu também sou assim. E este projeto é uma oportunidade perfeita para colocar esses valores em prática.".

Agora, suponha que está a tentar convencer um amigo a participar num projeto de voluntariado. Sabe que ele é uma pessoa ocupada, mas acredita que se sentiria realizado ao ajudar os outros. Ao invés de simplesmente apresentar o projeto e os seus benefícios, poderá iniciar a conversa da seguinte forma:

- “Aposto que és um pouco como eu: gostas de ajudar os outros e de fazer a diferença no mundo. Por acaso já pensaste em participar num projeto voluntário?”.

Mais uma vez, ao utilizar esta frase, está a reconhecer a compaixão do seu amigo e a mostrar que ele se encaixa perfeitamente no projeto. As hipóteses dele participar aumentam consideravelmente.

Mas tome nota: é importante aplicar esta técnica com naturalidade e de forma genuína. Não se trata de manipular as pessoas, mas sim de criar uma ligação genuína com elas.

Nada como experimentar e comprovar. Na próxima vez que tiver uma conversa, utilize esta tática. Vai ver como a conversa flui mais facilmente e como as pessoas ficam mais recetivas às suas ideias.

E não se esqueça: o contacto visual é fundamental! Ao manter o olhar fixo no interlocutor enquanto pronuncia a frase, estará a fortalecer o vínculo com a outra pessoa e a aumentar a probabilidade dela concordar consigo.

Agora, está mais capaz de tornar as suas conversas mais fluídas e empáticas. Lembre-se de que a verdadeira comunicação vai além das palavras; envolve compreensão e conexão autêntica.

Aposto que é um pouco como eu e também valoriza uma boa estratégia de comunicação!