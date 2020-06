Bruno Lage vai sair do comando técnico do Benfica, mas dificilmente isso resolverá os maiores problemas do clube. Não há uma escassez de treinadores capazes de pôr uma equipa a vencer na Liga Portuguesa no mercado. Aliás, vários técnicos a trabalhar atualmente em Portugal seriam capazes de dar o título ao Benfica. É aquele "risco" que Mário Wilson um dia mencionou. Quem verdadeiramente estreita os horizontes do Benfica não se senta num banco de PVC junto ao relvado, mas na mais ergonómica cadeira dos escritórios do clube.

O problema não é só Luís Filipe Vieira. É a dependência, a ideia errada de que não existe uma alternativa, a relação tóxica que os sócios desenvolveram com Vieira. Ainda ontem, Luís Filipe Vieira voltou à recorrente chantagem emocional, mencionando o estado em que o Benfica estava há duas décadas, repito, duas décadas. "Não deixem voltar o passado porque fomos nós todos que demos cabo do Benfica". Aquilo que aparentemente é "dar a cara" — disse até "sou o único culpado" — rapidamente se torna na culpabilização dos adeptos. Estamos mal, mas por vossa culpa isto pode ainda ficar pior. Em psicologia, chama-se a isto gaslighting. No futebol, referimo-nos a "mandar areia para os olhos". Já a geologia diz-nos que uma das causas da produção de areia é a erosão — e a do presidente é evidente.

Vieira amiúde ameaça sair do Benfica, como um marido que quer mostrar à esposa que sabe que ela não arranja melhor. Para tomar decisões neste momento inédito na história do clube, Vieira disse que ia falar com a família. Faz sentido, Luís Filipe trata o Benfica como se fosse a sua mercearia familiar. Sem amarguras, seria importante que Luís Filipe Vieira soubesse sair agora: ser-lhe-ia dado o mérito de ter tornado um clube recém-traumatizado e muito pouco competitivo no principal candidato ao título. Caso contrário, façam as malas, comprem um Lonely Planet e barrem o corpo com repelente de mosquitos: estaremos pela certa de volta ao Vietname.