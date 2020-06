“Como está a correr a escola?, perguntei eu ao P., separados por um vidro de forma a garantir o distanciamento social que a pandemia nos obrigou. Sempre com um sorriso na cara, respondeu-me que estava a correr bem e que finalmente a escola tinha conseguido organizar-se para dar as aulas à distância através de plataformas online e com recurso a vídeo. Na época pré-pandemia, foram várias as tentativas de colocar uma câmara na sala de aula. Muitas sem sucesso. Rematou, tentando tirar algo positivo desta nova ameaça à sua vida, “no meio disto tudo, finalmente, vou estar nas mesmas circunstâncias que os meus colegas.”. Sorri-lhe, percebendo que apesar de triste e preocupado com tudo o que se está a passar no nosso país e no mundo, sente-se mais igual aos colegas, mais igual nas oportunidades que não lhe foram dadas antes da pandemia, quando teve de conciliar tratamentos, consultas e análises com as aulas, testes e trabalhos.

A pandemia trouxe várias mudanças à sociedade, desde o mundo do trabalho, à saúde, e sem excepção, à escolaridade. No dia em que foi anunciado o fecho de escolas, surgiu toda uma nova realidade de práticas educativas. De acordo com as orientações do Ministério da Educação, foi adoptada a modalidade de ensino não presencial, utilizando diversas metodologias. Também os critérios de avaliação, foram adequados aos contextos em que os alunos se encontram. Aulas assíncronas, aulas síncronas, utilizando o Zoom, o Classroom, o Skype, o e-mail ou até o Whatsapp. Foram vários os recursos utilizados para que fosse assegurada a escolaridade a milhares de alunos que deixavam de poder ir à escola e passaram a socializar de forma diferente ou deixando de o fazer, afectando tudo isto dimensões fundamentais para o seu desenvolvimento. Esta é a realidade, todos os anos, há mais cerca de 400 crianças e jovens que deixam de ir à escola devido à doença oncológica e ao seu tratamento.

Desde o início dos tratamentos que o P. gostaria muito de ter tido todos estes recursos porque já desenhou o seu futuro: ser informático na Google.

O ensino à distância sempre foi, e continuará a ser, uma necessidade das crianças e jovens com doença oncológica. No âmbito da educação, a Portaria nº 350-A/2017, ao contrário daquilo que era esperado, pouco ou nada alterou em relação ao acesso às medidas de apoio educativo previstas para crianças e jovens com cancro que, embora legisladas, não são postas em prática. Também ao contrário do disposto na dita Portaria, não é feito o acompanhamento do processo de aplicação e de avaliação da eficácia destas mesmas medidas. É por isso importante relembrar os mais esquecidos ou os que tentam descartar responsabilidades que estas medidas existem e devem ser efectivadas.