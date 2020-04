As redes sociais não trouxeram só coisas boas como a comunicação à distância com familiares e amigos, a disseminação e democratização do conteúdo e informação, ou os vídeos da Maria Leal. Também trouxeram coisas de gosto duvidoso e uma delas são as cartomantes de Facebook. É um fenómeno que descobri há pouco e que desde logo me fascinou. A cartomante de Facebook está com muita procura neste momento devido à pandemia e trabalha muito por vídeo em modo live. Vai baralhando as cartas da tarot e colocando na mesa à medida que os espectadores vão fazendo perguntas no chat em directo. A Rosa quer saber sobre o futuro do filho? A bruxa 2.0 lança as cartas e em segundos diz que o filho da senhora Rosa vai ter um futuro risonho. A Kátia quer saber se vai ser desta que consegue terminar o 9º ano? A cartomante baralha, parte e dá e vê os resultados dos testes e ainda assina uma justificação para ela não chumbar por faltas.

Eu estava a ver um destes lives e perguntei quando passavam as minhas hemorroidas, mas não obtive resposta. Talvez esta taróloga não tenha feito o módulo de exames médicos à distância como fez a Maya. Aliás, se metêssemos a Maya a fazer análises por telefone conseguiríamos acelerar os testes nesta fase crítica da pandemia. Se a Maya desse formação em exames médicos à distância a outras cartomantes, poderíamos estar a testar em grandes quantidades. Não há zaragatoas, mas há cartas de tarot.

Fui procurar e estive a ver outra taróloga a dar a sua “consulta” em directo no Facebook. Várias coisas erradas, desde logo o facto de baralhar as cartas debaixo da mesa. Já houve gente a levar um tiro a jogar à sueca por menos. Ela chegou atrasada ao directo: a senhora que antecipa o futuro nas cartas teve um imprevisto que a fez chegar atrasada, não sei se estão bem a ver a ironia disto tudo. Ela diz o seguinte “A esta hora é complicado ter muita gente no directo porque as pessoas estão a trabalhar, mas partilhem com o colega do lado. Partilhem à vontade que a esta hora os chefes não vêem nada, querem é ir comer”. Se é assim, não é difícil perceber nem ler nas cartas que a Rosinda vai ficar desempregada em breve e com razão. A senhora que dá estes conselhos, depois vai aconselhar a vida profissional das pessoas, faz todo o sentido. Ela está a falar e vai baralhando as cartas e diz “Isto de estar sempre a baralhar as cartas é um vício”. Mau. Então é um vício ou é uma ciência? Pode estar a baralhar mesmo enquanto aguarda pergunta de um paciente? Mas isso não vai alterar o resultado final? É baralhar sem critério? Começo a desconfiar que isto é tudo feito muito à parva. Vai acabar por juntar as cartas e os trunfos ficam todos colados.