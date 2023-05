Como lidar com a procrastinação criativa? 

É comum adiar tarefas e responsabilidades por várias razões, incluindo falta de motivação, medo do fracasso ou, até mesmo, por falta de tempo. A procrastinação é um comportamento normal entre muitas pessoas. Toda a gente adia. A diferença entre os que têm grandes desempenhos e os que têm menores é amplamente determinada por aquilo que escolhem adiar. No entanto, a procrastinação pode ter diferentes formas e uma delas é a procrastinação criativa.

A procrastinação criativa pode realmente ser muito benéfica em alguns casos. Ocorre quando protelamos uma tarefa importante e canalizamos as nossas energias numa atividade criativa. Em vez de adiar as responsabilidades, a procrastinação criativa permite que as pessoas utilizem esse tempo de maneira produtiva, trabalhando em projetos criativos que podem gerar novos conceitos e soluções inovadoras. Por exemplo, um artista pode adiar a pintura de um quadro para experimentar novas técnicas ou materiais, o que pode resultar em novas ideias para obras de arte.

Para além disso, também é uma forma de aliviar o stress e melhorar o humor das pessoas. Trabalhar em projetos criativos pode ser uma atividade extremamente agradável e relaxante, permitindo que as pessoas se divirtam enquanto são produtivas.

No entanto, embora a procrastinação criativa possa ser saudável, ela também poderá trazer riscos. A maior parte das pessoas é arrastada para uma procrastinação inconsciente. Adia sem sequer pensar nisso. Como resultado, se uma pessoa passar muito tempo dedicado a tarefas criativas em detrimento de tarefas importantes, pode não cumprir prazos e correr o risco de não entregar o seu trabalho a tempo e horas. Além disso, a procrastinação criativa pode facilmente transformar-se em procrastinação pura e simples. É fácil para uma pessoa deixar-se levar por tarefas criativas e esquecer-se das suas responsabilidades, levando à perda de tempo e falta de produtividade. Deve evitar a todo o custo esta tentação muito comum.

Como lidar com a procrastinação criativa?

A verdade é que, muitas vezes, a procrastinação é causada por sentimentos de medo ou ansiedade em relação a uma determinada tarefa. Para além disso, a saúde mental de uma pessoa também poderá ser afetada. Imagine uma pessoa que procrastine com frequência. O mais certo é que se sinta desmotivada e inútil. O que pode levar a um círculo vicioso de procrastinação e sentimentos negativos sobre si mesma. É extremamente importante identificar essas emoções e tentar encontrar maneiras de superá-las.

Sintetizando, este tipo de procrastinação pode ser gerido de forma eficaz, desde que a pessoa esteja consciente das suas responsabilidades. O profissional deve ter uma abordagem eficaz e criar, por exemplo, uma definição de tarefas com prazos realistas e trabalhar em pequenas metas, tangíveis, para, desta forma, conseguir acompanhar o progresso das mesmas.

Fique com isto em mente: o mais importante é encontrar o ponto de equilíbrio entre a procrastinação criativa e a disciplina para garantir que os assuntos importantes sejam resolvidos da melhor forma possível e concluídos a tempo.