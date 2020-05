A sociedade está a enveredar por um caminho individualista, conduzida por uma liberdade perigosa, porque crescemos com a ideia de que esta existe para se fazer tudo o que se quer. O desporto prega o contrário. Quem já experimentou praticar um desporto, individual ou coletivo, percebe que a liberdade pressupõe regras, responsabilidade e um enorme sentido do outro. Acredito que se o desporto de alta competição é, por vezes, violento, agressivo e corrupto, significa que estamos a falhar na formação e na comunicação. As crianças, cada vez mais, abandonam precocemente as suas atividades e, quando olhamos para cima, nem sempre os exemplos são os melhores. No futebol de formação, continuamos a incentivar os nossos atletas, dirigentes, treinadores e pais a quererem enganar os árbitros, a desrespeitarem os mesmos, a simularem faltas e a perderem tempo de jogo. Nestes casos, os fins justificam os meios... (porque parece que no momento da vitória tudo está certo quando, muitas vezes, a realidade demonstra o contrário)

- Âmbito cultural: A sociedade está polarizada. Por um lado, a especificidade de conhecimento é cada vez maior e, por outro, a multidisciplinaridade é valorizada. No caso do desporto, a primeira é muito importante (e, a meu ver, bem), mas a segunda muito pouco (e, a meu ver, mal). Para que os nossos horizontes se tornem mais amplos, gostaria que fosse possível a abertura ao mundo da cultura, das artes ou da gestão (e muitas outras), para que, em vez do medo de coabitar com pessoas de outros meios, nasça uma ambição pelo desenvolvimento, através do cruzamento de pessoas com valências diferentes e complementares.

- Competitividade e entreajuda: Sejamos realistas. O futebol é o principal desporto em Portugal e tem razões para tal. É a modalidade mais praticada, com mais audiência e a que mais contribui para a economia do país. Mas, como referi no início, é nossa obrigação contribuir para uma maior igualdade entre modalidades. O futebol, por tudo o que já conquistou, poderá desempenhar um papel relevante no desenvolvimento de outras atividades, pelo seu poderio a vários níveis. Os exemplos de superação e conquistas noutras modalidades tem sido tão notórios que não consigo elencar um por um os casos de sucesso. Logo, é um sinal evidente de que há mais praticantes, mais interessados e que devemos investir neles. Porque todos vamos precisar uns dos outros. É essa a razão que me faz acrescentar que os clubes portugueses em dificuldades necessitam daqueles que têm maior envergadura e o fosso não poderá aumentar. E se assim é, o aumento da competitividade entre clubes vai depender da ajuda dos “clubes grandes” e essa responsabilidade deve ser-lhes entregue.

- Alguns exemplos no futebol português: Se ao longo dos últimos anos, o futebol parecia uma ilha paradisíaca em matérias económicas e financeiras, esta pandemia foi clara ao deixar expostos alguns problemas – jogadores com problemas de sobrevivência, clubes com ruptura de tesouraria, etc. Torna-se, por isso, urgente a restruturação do modelo do futebol em Portugal, tomada a cabo pela FPF, pela Liga Portugal e pelo governo. É deles a responsabilidade de gerir com alguma firmeza os problemas nos estádios, os comportamentos inadequados dos adeptos, os problemas nos recintos de formação, os despedimentos constantes e trocas entre técnicos, os incumprimentos salariais, o domínio monopolizado dos “clubes grandes” nos escalões mais jovens, a organização da formação de treinadores (que não é coerente com a qualidade dos mesmos), a falta de abertura dos clubes à comunicação social ou o distanciamento para com os adeptos. A FPF também poderá assumir com clareza as suas posições relativamente ao Campeonato de Portugal e a outras competições, sem fechar os olhos aos buracos evidentes.

Não posso terminar este texto sem referir os bons exemplos de muitas pessoas envolvidas no desporto e no futebol em Portugal. Desejo vivamente que continuem a aparecer pessoas que encorajem valores sólidos e que sirvam de exemplo para toda a sociedade. Este é o tempo de pensarmos naquilo que fizemos, naquilo que estamos a fazer, e naquilo que desejamos fazer, de forma a contribuirmos todos para um desporto que nos eleve enquanto país e enquanto seres humanos.