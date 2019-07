O alvo mais fácil é sempre o mais fraco. Hoje, voltamos a lembrar isso, com o Dia Mundial Contra o Tráfico de Seres Humanos.

As principais vítimas estão em completa situação de fragilidade, obrigadas a procurar refúgio e o recomeço da sua vida noutros lugares que não aquele onde nasceram ou decidiram de livre vontade viver. De acordo com dados das Nações Unidas, o número de pessoas nestas circunstâncias bate recordes na atualidade.

Os conflitos armados, a pobreza e os deslocamentos impulsionam o tráfico, pois as rotas perigosas como as da Líbia e as do Mediterrâneo – citando casos próximos a Portugal – colocam milhares em elevado risco e à mercê de redes criminosas.

Mulheres e meninas são as maiores vítimas para exploração sexual. Entre os homens reina exploração laboral. Portugal tem sido, infelizmente, país de passagem, rota do tráfico, mas também ponto de chegada e destino, o que importa reverter.

Esse é um caminho que todos nós – sociedade civil, governo, instituições, todas as pessoas – temos de fazer. É necessário, por isso, saber reconhecer sinais concretos de situações de tráfico de seres humanos e é preciso reportá-las às autoridades que têm de ter meios de investigação e combate ao tráfico.

Do mesmo modo, é preciso acabar com discursos de ódio que atacam pessoas em situação de fragilidade e tentam demonizá-las. A covardia de certos (pretensos) líderes políticos é essa: atacam quem não têm voz, pela via da mentira, sem o contraditório.

O problema é que sementes de ódio florescem sempre junto de quem tem mais medo. Daí que, numa altura em que tanto se discute a liberdade de expressão, não podemos continuar a aceitar que a mentira assalte o espaço público. Ainda mais quando se direciona contra estes grupos vulneráveis. É um dever que não podemos abdicar em nome do direito à justiça.

Em vários países europeus, como Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Reino Unido e França, as redes sociais foram invadidas pela já referida imagem com dezasseis rostos, todos maltratados ou desfigurados, às mãos de migrantes. Em Portugal, teve espaço na página do partido CHEGA! – Palmela no Facebook, com a legenda “Bang bang bang...”.

Para muitos, pouco importa se eram mesmo vítimas de violência perpetrada por migrantes. Mas, para outros, importa e muito. E, na verdade, não o são. Uma rápida pesquisa sobre a origem de cada uma das fotografias permite-nos saber de onde foram retiradas e qual a história por detrás de tamanha barbaridade.