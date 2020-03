Estão confirmados mais de 110.270 casos de pessoas infetadas pelo vírus em pelo menos 95 países. O coronavírus está a avançar muito na Europa mais próxima. Itália sofreu, em 24 horas deste último fim de semana, 133 mortes pelo Covid-19. O pulmão económico de Itália está bloqueado, com a medida nunca antes vista na Europa de mais de 16 milhões de pessoas colocadas em quarentena, emergência resultante de mais 7300 pessoas infetadas e 366 mortes. Em França, com mais de 1100 infetados reuniu-se o Conselho de Defesa, presidido por Macron, e estão proibidos ajuntamentos de mais de 1000 pessoas. Em Espanha, 589 casos declarados e 17 pessoas falecidas.

O Covid-19, em menos de três meses, matou quase 4000 pessoas. É terrível, mas estamos muito longe da mortandade provocada pelas pestes medievais. A peste negra que em meados do século XIV assolou a Europa acabou com a vida de milhões de pessoas. As estimativas de historiadores têm intervalo largo, mas tremendo, de morte de 30 a 60% da população da Europa de então.

O biólogo e biogeógrafo Jared Diamond (Boston, EUA, 1937), publicou em livro, em 1997, com o título Guns, Germs and Steel, a investigação que conduziu em que mostra como epidemias fizeram desaparecer civilizações e deram forma à humanidade.

Os conquistadores espanhóis dizimaram comunidades nativas da América Central no tempo pré-Colombo, com milhões de pessoas, ao infetarem-nas com vírus de que eram portadores e para os quais esses povos indígenas não tinham defesas. Os vírus foram mais letais do que as armas dos conquistadores. Quase três séculos depois, em 1804, a armadilha de um vírus arrasou as tropas francesas que tinham sido enviadas para o Haiti para reprimir a revolta dos escravos; a infeção desmantelou o exército enviado de França, que ficou incapaz de evitar a independência do Haiti.