Portugal, França, Noruega, Bahrein, Kuwait e muitos outros países – cerca de 45 – já têm ou estão a preparar aplicações para tentar prevenir a propagação da COVID-19. No nosso país, a StayAway COVID, app que parece ser a mais promissora para ser adotada pelas autoridades portuguesas, promete ser um meio rápido e eficaz.

Mas surge uma questão: é ou não a StayAway COVID uma aplicação preocupante para a nossa privacidade?

De forma resumida, podemos enquadrar as aplicações de rastreamento de contactos em três categorias. Numa primeira, estão as que apenas permitem que os utilizadores registem e verifiquem voluntariamente os seus sintomas. Numa segunda, encontram-se as aplicações que usam um modelo descentralizado muito menos invasivo de rastreio por Bluetooth, em que os dados são armazenados nos telemóveis de cada utilizador. Numa terceira, encontram-se as aplicações que registam dados recolhidos pelo Bluetooth ou GPS do telemóvel, ou ambos, e enviam-nos para uma base de dados centralizada do governo. Estas apresentam maiores riscos para os direitos humanos e, em alguns casos, as autoridades nacionais obrigam a sua utilização.

A StayAway COVID encontra-se na segunda categoria. Tem foco e cuidado com a privacidade e proteção de dados, é certo, mas não podemos dizer que não exista qualquer risco para seus os utilizadores. De facto, a app utiliza um modelo descentralizado, com comunicação por Bluetooth e não através da localização GPS. Também os dados são armazenados nos próprios dispositivos e não numa base centralizada. Por outro lado, a StayAway COVID funciona sobre as interfaces de programação (API) da Google e da Apple, o que levanta algumas questões, uma vez que estas interfaces não são controladas pela própria aplicação e uma API funciona sempre como uma porta de comunicação que, por mais segura que seja, pode (vir a) ter vulnerabilidades de segurança. Além disso, as próprias empresas Google e Apple notificam que podem alterar a forma de operação desta interface por decisão unilateral. Sabendo que as gigantes tecnológica têm, em geral, historiais menos transparentes no uso e tratamento dos dados dos seus utilizadores, é motivo de preocupação.

Temos ainda de ter consciência que, apesar da possibilidade ser remota, é possível identificar quem utiliza a app, quem foi a pessoa infetada com quem o utilizador manteve contacto e informações sobre o seu telemóvel e IP, que têm que estar no servidor que faz a gestão das notificações, conseguindo depois aceder à localização e/ou outras informações.

Portanto, a StayAway COVID tem pontos positivos e outros preocupantes para a privacidade dos seus utilizadores. Estes e outros potenciais riscos foram também levantados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, na avaliação de impacto sobre a proteção de dados da StayAway COVID, publicada no dia 29 de junho.

Mas as questões de privacidade e a possível intrusão ou mau uso dos dados dos utilizadores são só uma parte da questão. Para uma avaliação do potencial desta aplicação enquanto solucionadora dos desafios que enfrentamos, temos de olhar mais além, pois há outras dimensões a ter em conta, e que não podem ser descuradas.

Antes de mais, o mecanismo em si levanta questões de exclusão social, nomeadamente de grupos já habitualmente em maior risco: idosos, pessoas com menor literacia digital ou pertencentes a comunidades em situação de pobreza. A aplicação não necessita de uma ligação constante à internet, mas precisa dessa ligação, pelo menos esporadicamente, uma vez por dia, segundo é dito no site onde o seu funcionamento é explicado. Por isso, as pessoas têm que ter um smartphone, que seja relativamente recente para utilizar as API acima referidas, bem como acesso à internet, por dados ou wifi. Algumas pessoas nestes grupos, já tantas vezes discriminadas pelo fosso de divisão digital no acesso à informação (tão essencial no combate à epidemia), veem agora um mecanismo que, neste sentido, as discrimina duplamente.