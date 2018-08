Os ritmos são diferentes. Nas férias, desligamos o despertador, acordamos quando calha, vestimos o que for mais simples, calçamos as chanatas, e decidimos a que praia vamos ou que volta vamos dar sem destino traçado. Fazemos tudo em conjunto, numa dinâmica descontraída e divertida.

Nas férias vivemos em família vinte e quatro horas por dia. É completamente diferente do resto do ano, pois vivemos sempre tudo a correr sem saborear os momentos. Os adultos a trabalhar e os mais novos a estudar, todos nas responsabilidades que preenchem rotinas diárias.

Nas férias apercebemo-nos que todos os dias perdemos muitas coisas, simples, mas fantásticas e irrecuperáveis: partilhar boas e longas conversas à mesa, experiências, aventuras, e memórias que vão ficando para trás mas que fazem parte do muito que somos hoje. Nestes momentos temos “tempo” para sermos nós, e olharmos com toda a atenção os outros. Sem a pressão da vida dita “normal”.

Na verdade, desligarmo-nos um bocado daquilo que nos prende quase a vida toda, como o trabalho e as responsabilidades do dia-a-dia, não é irrelevante e pode fazer a diferença no nosso equilíbrio emocional.

Se nas nossas férias não conseguirmos desligar do e-mail e do telemóvel, dificilmente conseguiremos ir de férias do trabalho. E é por isso que o patronato, o estado, as empresas, o parlamento e a sociedade deviam discutir este assunto. E garantir que estes momentos não possam ser interrompidos, sistematicamente e sem razão, por e-mails que não param de chegar, por urgências que não podem esperar, nem telefonemas que não podem aguardar.

Toda esta dimensão merece reflexão profunda e medidas concretas no futuro, para garantir que as férias são mesmo um direito inalienável de todos os trabalhadores e não um direito virtual por gozar.